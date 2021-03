Jn 12, 1-11 - Sylvain de Rességuier, diacre - Au commencement, un parfum

La semaine s’ouvre sur un parfum.

C’est à dire presque rien.

Une présence invisible et silencieuse, rien à voir, rien à entendre.

L’émanation fragile et transparente qui nous révèle qu’il y a de l’air autour de nous, et entre nous.

Une odeur qui se dilate, qui se fraie partout son chemin, capable en un instant de remplir la maison.

Avec le Covid, nous avons été nombreux à perdre un moment l’odorat.

Sensation nouvelle et étrange, profondément déstabilisante. Tout à coup, quelque chose du monde nous est retiré. Le fruit rutilant perd sa saveur, le jardin du petit matin devient une image muette et plate, le pavé mouillé est sans joie... l’encens n’est que fumée.

Nous découvrons tout à coup que notre monde est parfum.

La semaine s’ouvre sur un parfum.

Celui répandu par une femme sur les pieds d’un homme.

Rencontre incandescente et risquée, intime au bord de l’indécence, contact étrange et téméraire des cheveux et des pieds.

Nous savons bien où nous mène cette semaine, il faudra descendre dans de profondes nuits pour rejoindre les lueurs matinales d’un tombeau vide.

Gardons inscrit en nous le souvenir du parfum de ce jour.

Un parfum amoureux.

Ce parfum amoureux qui nous oblige à prendre la route en chair et en os, saisis tout entiers de la tête aux pieds... des pieds aux cheveux.

Si ce parfum remplit nos maisons, c’est que rien de nous ne peut lui échapper.

Plus fragile qu’un parfum : le souvenir d’un parfum.

Quand l’argent parlera par la bouche de Judas, l’argent qui n’a pas d’odeur, ne tombons pas dans le piège…. Restons vigilants, ancrés dans ce parfum premier qui parle tant d’amour.

Et s’il s’évente, si un étourdi ouvre la fenêtre… gageons que ce parfum nous précède au petit matin de Pâques.