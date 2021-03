Jn 12, 20-33 - Pasteur Pierre Lacoste - « Voir Jésus ou mourir à soi-même ?»

L’évangéliste Jean puise dans la tradition des paroles de Jésus pour agencer son évangile d’une manière originale, unique. L’annonce de la passion précédée par l’image du grain de blé qui doit tomber en terre et mourir pour porter du fruit ou encore la parole qui pose la question du sens de l’existence : gagner ou perdre sa vie, trouve son point de départ dans une demande d’étrangers, des grecs qui demandent à voir Jésus. Ils sont sympathisants du judaïsme mais pas reconnus comme juifs. Ils pressentent en Jésus cette ouverture, cette possibilité de dépassement des clivages habituels, dont ils se sentent victimes.

En entendant leur demande, Jésus réalise que la dimension de sa messianité va bien au-delà du salut d’Israël, mais dépasse toutes les frontières : « L’heure est donc venue » : celle d’accomplir un salut universel à la dimension même de l’amour de Dieu. L’attente des grecs est déjà dépassée. Ils veulent rencontrer ce rabbin original dans l’espoir qu’il défende leur cause, celle de craignant-Dieu, victimes d’exclusion ? Et Jésus leur parle de « glorification », de mort à soi-même, de naissance, d’élévation et d’éternité. Il invite les grecs, et au passage André et Philippe, à regarder au-delà d’eux-mêmes, à détester leur vie, au sens de renoncer à leurs besoins immédiats, leur vision étriquée de Dieu et du monde, pour naître à la foi véritable, celle qui renonce à soi-même pour reconnaître en Jésus seul celui que Dieu donne pour le salut de tous, au-delà de toutes les frontières humaines et religieuses. Dans la présence des grecs, Jésus voit s’ouvrir devant lui son chemin de croix. Il voit clairement ce qu’il doit perdre : sa propre vie. Il comprend que cette perte sera une gloire universelle

Il y a là un chemin pour nous : « Quand l’Eglise devient faible, c’est alors qu’on peut commencer à l’entendre. Ce qu’elle perd en reconnaissance, en légitimité, elle le gagne en profondeur. De son dépouillement dépend la vérité et la force de son témoignage.