Jn 12, 44-50 - Jean-Claude Dupart

Pouvons-nous juger notre prochain ?

Ce virus chamboule toute la planète, remet en cause l’ordre établi, bouleverse les modes de vie. Il faut trouver les coupables et les juger : qui ? Les chefs d’état ? les hommes politiques ? L‘OMS ? Dieu ? Et voilà que jésus nous dit aujourd’hui : « Moi je ne juge pas car je ne suis pas venu juger le monde mais le sauver, le guérir ». Tout l’Evangile nous dit que nous sommes aimés par Jésus et qu’il ne peut pas s’en passer : c’est à travers nos fragilités, nos petitesses qu’il veut écrire cette histoire d’amour avec nous. Il continue de nous racheter, de nous sauver. « Je suis la lumière du monde », je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi, qui me fait confiance, ne demeure pas dans les ténèbres.

Et nous pouvons nous juger notre prochain ? Jésus nous met en garde ; il appelle au discernement avant de parler à celui qui nous juge : « avant de voir la paille qui est dans l’œil de ton frère regarde la poutre qui est dans ton œil ? » Il nous appelle à avoir des gestes barrières : « lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel , si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d’abord te réconcilier avec lui »

En fait nous serons juger par rapport aux gestes aux paroles de Jésus. Et si aujourd’hui à travers les rencontres que nous ferons, nous nous posions la question : qu’est ce que Jésus ferait à ma place ? Que dirait –il à ma place ?

Jean Claude Dupart, diacre