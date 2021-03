Jn 13, 21-33. 36-38 - Sylvain de Rességuier, diacre - "judas sort"

Il fait nuit.

Il fait déjà nuit.

Quand Judas prend la bouchée de la main de son maître, aussitôt, il sort, et il fait nuit.

Judas sort, il sort d’entre les disciples, il quitte la table.

Il sort au milieu du repas, parce qu’il n’a plus faim. Il a perdu l’appétit de la Parole, le corps du Verbe ne le nourrit plus, il a choisi de se nourrir d’argent et d’images et c’est dehors qu’on trouve cette nourriture. Dedans, il ne trouve plus rien à son goût, la bouchée reçue du maître lui est insignifiante et sans saveur… parce qu’il ne voit plus la main qui la lui donne.

Il sort de son statut de disciple, il sort de son lien d’amour avec ses frères et avec Jésus.

Judas sort et c’est la nuit.

C’est la nuit parce que Judas est sorti.

Parce qu’il s’est retranché du lien avec le Fils de l’homme, parce qu’il est sorti de l’amour, qu’il lui tourne les talons… parce qu’il refuse la lumière il éteint toute lumière.

Un homme se perd et c’est l’obscurité.

Le sortir de Judas plonge le monde dans la nuit.

C’est parce qu’il fait nuit et que Judas s’éloigne, que Jésus peut révéler la gloire du Fils et celle de Dieu en lui.

Cette nuit nouvelle annonce une lumière nouvelle, cette nuit est déjà la défaite de la nuit.

Jésus donne à Judas ce qu’il faut pour la route, qu’il ne défaille pas en chemin.

Judas est sorti et c’est très bien comme ça.

Ce qu’il a à faire, qu’il le fasse vite, que la venue de la lumière ne soit plus retardée, que l’amour en marche ne soit pas empêché.

Seigneur, qu’au bout de nos profondes nuits, nous ne devenions pas des fils de la ténèbre toi qui a fait de nous des fils de la lumière.