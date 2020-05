Jn 14, 1-12 - Jean-Claude Dupart

Le droit à l’Espérance

Les disciples sont abattus, angoissés ; leur ami Jésus avance vers la mort. Touché par leur désespoir, Jésus leur dit : « que votre cœur ne soit pas bouleversé ». Dans notre société la mort est un sujet tabou ;la plupart des décès ont lieu dans les hôpitaux ;la question de la mort c’est pour les personnes âgées. Et pourtant, quand un proche meurt nous voilà bouleversés ; cette absence insupportable, ce vide immense, rien ne sera comme avant. Au moment du deuil l’entourage, les accompagnateurs de familles en deuil apportent réconfort, confiance en la vie, paix intérieure. Et voilà qu’aujourd’hui il arrive que nous n’avons pas le droit d’être à côté du mourant, pas le droit à certains membres de la famille, aux amis d’aller aux obsèques ; une épreuve qui s’ajoute à celle du deuil.

Un droit qui ne sera pas enlevé à nous les chrétiens c’est le droit à l’Espérance. Elle est fondée sur le fait que Dieu sait tout tourner vers le bien : même la mort. D’un tombeau vide Dieu fait sortir la vie. A partir de notre Foi en l’évènement pascal, demandons à l’Esprit Saint d’avoir la conviction que la mort n’est pas la fin de tout, que la vie traverse la mort, qu’elle n’est pas détruite par la mort. Ce qui nous fait dire que le Christ a vaincu la mort, qu’il est le Vivant, présent en nous, avec nous, pour nous. Dans son livre « veilleur où en est la nuit ?» Adrien Candiard dit : l’Espérance n’est pas le rêve de ce qui viendra un jour ; c’est croire que les actes d’amour que nous posons au jour le jour à la suite du Vivant sont faits pour l’éternité.

Seigneur donne moi de croire que Dieu me rend capable de poser des actes éternels.

Jean Claude Dupart, diacre