Jn 14, 15-21 - Pasteur Pierre Lacoste

Le « paraklètos », voilà la présence du Christ promise à ceux qu’il laisse. Quand plusieurs mots servent à traduire un seul mot, cela traduit surtout l’embarras des traducteurs et l’infini mystère du mot original. Le paraklètos, c’est celui qui est appelé auprès d’un accusé : un avocat, un défenseur, un intercesseur, un consolateur.

Cet autre défenseur, le paraklètos, est donc promis. Avant lui, le Christ nous a donc déjà défendu. Oui, mais de quoi, de quel danger, de quel tribunal ?

L’Église persécutée entendra cette promesse d’une manière immédiate, urgente et angoissante. Détenir une bible est un délit dans plusieurs pays aujourd’hui.

Mais il existe d’autres tribunaux plus sournois, plus pervers qui ne manquent pas de nous convoquer. Les tribunaux de la mauvaise conscience sont saturés ! Leurs juges nous accusent de ne pas être suffisamment chrétien, de ne pas aimer comme le Christ a aimé. L’esprit de vérité vient alors à notre secours ! Il fait barrage à cette mauvaise culpabilité qui plonge nos existences dans l’amertume, le découragement et l’éloignement de Dieu. Si l’affluence dans les Églises d’occident est en chute libre en ce début de 21e siècle, c’est du au travail de l’accusateur.

L’Esprit de vérité, le paraklètos plaide en notre faveur « non coupable ». Et nous relevons la tête. Nous comprenons que notre salut n’est pas lié au nombre de fois où je vais à l’Église chaque mois, à la somme d’argent que je déposerai dans le tronc, aux bonne œuvres associative qui attendent mon engagement. Mon salut est gratuit. Voilà ce que rappelle l’Esprit de vérité à notre conscience !

Cette libération intérieure et spirituelle peut renverser en nous, non seulement des montagnes de culpabilité, mais encore des montagnes d’inertie et d’égoïsme.

Jésus, après sa résurrection soufflera sur ses disciples leur disant : « recevez l’Esprit ». Il établit durablement sa demeure en nous se faisant notre défenseur, notre consolateur et notre compagnon de route. »