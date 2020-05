Jn 14, 27-31a - Pasteur Pierre Lacoste

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » Y a-t-il parole plus banale, plus convenue que ce shalom, qui veut dire simplement « bonjour » ?

Parmi toutes les paroles échangées chaque jour sur cette terre, la salutation est sans doute la plus fatiguée. Elle souhaite du bien, « bon-jour », elle donne la paix à tour de bras, Shalom, Salam. Une parole qui ne coûte rien à ceux qui la prononce et qui ne change rien à la vie de celui ou celle qui la reçoit.

Mais quand Jésus nous dit bonjour, quand offre la shalom, il se passe quelque chose. La formule de politesse devient à cet instant lumière et espérance. Dans la présence du Christ, la parole socialement formatée, devient promesse. Il est porteur de cette paix qu’il souhaite.

Quelle est cette paix ? Ce n’est évidemment pas la pax romana, qui s’impose politiquement, économiquement et socialement.

La shalom biblique, c’est autre chose… Elle est intrinsèquement liée à la justice, à la prospérité et à l’harmonie entre les hommes. Littéralement shalom, dérive d’un mot qui signifie « plénitude totale ». La paix biblique, est donc bien plus qu’une absence de guerre ; la shalom est liée au Royaume de Dieu !

Mais Jésus y ajoute quelque chose. Il sait que ce monde demeure profondément injuste et violent. Il va payer le prix fort. La paix qu’il donne est d’abord une paix intérieure qui sanctuarise notre être profond. Elle donne la force de cheminer au plus fort de l’épreuve.

Cette paix est donnée. Elle n’est pas le fruit d’un travail sur soi, de techniques de méditation ou d’élévation de l’âme. Cette paix n’est pas à conquérir mais à accueillir. La paix qui est déposée dans nos vies peut changer notre regard sur Dieu, le prochain et nous-même. Alors que le déconfinement commence, au-là d’un simple bonjour, souhaitons-nous une paix véritablement fraternelle.