Jn 14, 27-31a - Père Antoine Galy

Les premiers mots du ressuscité quand il apparaît à ses amis sont ceux que nous venons d'entendre : « La paix soit avec vous. » Et ce par trois fois. Dans chacune des trois apparitions du ressuscité. La paix c'est donc le premier don qu'il fait à ses amis. Mais aujourd'hui il nous prévient : « ma paix, mais pas à la manière du monde. » Sa paix est assortie d'un bouleversement, l'annonce de son départ. C'est un arrachement pour eux, mais cela devrait les combler de joie puisque enfin son destin à lui s'accomplit et qu'il retourne au Père.

Si la paix est ainsi liée au départ de Jésus c'est sans doute parce que, au delà du don, il y a une tâche à accomplir. La paix qu'il leur laisse n'est pas quelque chose que l'on peut mettre dans un coin et que l'on garderait pour soi. Elle est une tâche à accomplir. Bâtir la paix, non pas à notre manière qui risquerait de n'être qu'absence de guerre, mais à sa manière qui est affrontement au prince de ce monde, celui qui en tout temps en tout lieu cherche à ramener les hommes à lui. Jésus lui n'a qu'un seul but : nous ramener à son Père.