Jn 14, 6-14 - Père Antoine Galy

Une nouvelle fois Thomas vient de manifester son doute. Jésus lui répond : « moi je suis le chemin, la vérité, la vie. » Je crois qu'il en est ainsi, aujourd'hui encore dans nos vies quotidiennes. Le chemin de la vie, le chemin de l'amour, nous l'avons reçu, entre autres, de nos parents. Eux, entre autres, ont été pour nous chemin, vérité et vie.

La Foi chrétienne relève de cela. C'est de lui Jésus, de cet homme Jésus, que nous avons reçu le goût de Dieu et l'envie de marcher sur les chemins de celui qu'il appelle Père. Le regarder lui, le suivre lui, c'est regarder et accueillir le visage du Père. « Qui m'a vu a vu le Père. » Jésus est du Père, Jésus vient du Père. Nul besoin d'aller chercher ailleurs le visage de Dieu. C'est en lui Jésus que nous découvrirons le visage du Père .

Nous sommes tentés de croire en un Dieu immense et lointain, dont la toute puissance nous jugerait de haut en répondant à un désir d'absolu. Certes Dieu n'est pas à notre mesure. Mais il est à la mesure de cet homme Jésus, celui qui vient de traverser la mort et que son Père a rendu à la vie, que son Père a ressuscité. En Jésus nous est ainsi révélé le visage de Dieu, et Jésus nous invite à l'appeler « Père », comme lui le fait. Père : celui qui nous crée et qui nous aime. Dieu est ainsi.

Pour Jésus Dieu est totalement du côté de la vie et de l'amour. Et croire en Jésus c'est répondre à son invitation en accomplissant ses œuvres.