Jn 14, 7-14 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus, dans l’Évangile d’aujourd’hui tu continues à t’entretenir avec tes apôtres au moment de la dernière cène. Tu leur dis que tu es venu les aider à connaitre le Père. « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Il est vrai qu’avant ta venue, Dieu le Père restait une figure mystérieuse et insaisissable pour le peuple d’Israël. Dieu ne s’était révélé que petit à petit au cours de l’histoire. Dans un premier moment c’était en se révélant à quelques hommes choisit comme Abraham, Isaac et Jacob. Il les a ensuite constitués en tant que peuple en les libérant de l’esclavage de l’Égypte et il les a accompagnés dans leur exode dans le désert jusqu’à la terre promise. Il leur parlait par l’intermédiaire de Moïse. Il y eut ensuite les Rois d’Israël et les prophètes qui étaient devenus les interlocuteurs avec le Seigneur. Devant ce mystère insaisissable de Dieu le Père nous comprenons alors la demande de Philippe, Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Mais avec ta venue Seigneur Jésus voilà que le Père ne se révélait plus par l’intermédiaire des hommes mais directement par toi, le Fils de Dieu. En te faisant homme comme nous, tu as rendu visible le visage de ton Père par ta personne, par tes paroles et par tes actes. Voilà pourquoi tu nous dis dans l’Évangile d’aujourd’hui. « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Merci Seigneur Jésus d’être venu parmi nous pour nous révéler le visage de Dieu le Père. Mais voilà que le mystère de la Trinité devient encore plus grand et plus extraordinaire encore. Vous n’êtes pas deux Dieux en parallèle mais bien un seul Dieu, un seul Seigneur. Vous êtes deux personnes divines en un seul Dieu. : « Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi. » Tu ne parles pas encore de la troisième personne, l’Esprit Saint par ce que celui-ci sera révélé plus clairement plus tard au moment de sa venue à la Pentecôte. Tu es donc une Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Tu continues en invitant tes disciples à faire de bonnes œuvres mais d’agir en ton nom. « Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Agir en ton nom c’est agir par amour pour toi Seigneur et pour ta plus grande gloire. Seigneur j’offre donc aujourd’hui toutes mes bonnes œuvres pour t’aimer et te rendre gloire !