Jn 15, 1-8 - Pasteur Pierre Lacoste

L’image de la vigne est chère à la Bible. Les prophètes avant Jésus l’ont utilisée pour évoquer la relation avec Dieu. Jésus affirme ici qu’il est la vigne et que sa qualité est donc de se laisser cultiver par le Vigneron. Une belle image de la soumission confiante, joyeuse, paisible et féconde. Tout au long de l’histoire les sages de l’Église ont approfondi cette métaphore de la vigne. Ils y ont découvert des trésors de spiritualité.

Certains avaient noté que la vigne, tout en étant l’arbre le plus au ras du sol, produisait l’un des fruits les plus noble.

D’autres, dans cette même approche, avaient relevé que les grappes les plus lourdes étaient les plus basses : image du service chrétiens, efficace et humble à la fois.

D’autres encore ont interprété le foulage du grain de raisin comme une allégorie du renoncement à soi qui produit les choses les plus admirables.

L’image aussi de l’émondage, cette purification par la taille. L’épreuve, toujours accompagnée de souffrance, est souvent le passage obligé vers l’abondance de la récolte.

Arrêtons-nous quelques instants encore sur cette notion l’épreuve. Toute douleur ne doit pas nécessairement être comprise comme une purification, certaines, comme la perte d’un être aimé, n’ont aucune signification particulière. Elles font mal, c’est tout !

Que dois-je faire de mes épreuves ? C’est une des grandes questions de l’existence.

Pendant la période de confinement, on a beaucoup parlé de « l’après corona ». Mais qu’avons-nous réellement découvert dans cette traversée ? Qu’avons-nous puisé dans cette écoute vive de Dieu ? Qu’allons-nous en faire maintenant ? Cette épreuve aura-t-elle servie à quelque chose ou allons-nous nous perdre plus profondément encore dans le labyrinthe d’une existence dénuée de sens ? C’est à nous seuls d’en décider ! Espérons seulement que tout cela ne soit pas jeté au feu comme un mauvais souvenir inutile, une mauvaise blague du destin !