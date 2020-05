Jn 15, 12-17 - Pasteur Pierre Lacoste

Jésus vient d’appeler ses disciples à aimer. L’amour est ainsi la marque distinctive du chrétien. Il est le dernier maillon d’une chaine d’amour initiée par le Père aimant le Fils, le Fils aimant ses disciples, les disciples s’aimant les uns les autres. L’amour ricoche ainsi de son centre divin vers toutes les destinées humaines.

Mais le commandement d’aimer est exprimé au moyen d’une comparaison, qui est très embarrassante : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ! ».

Ce « comme » est redoutable ! Si c’est l’amour du Christ qui est la mesure de notre amour, alors il nous est commandé d’aimer sans mesure, ce qui est impossible ! Ce commandement d’aimer à la hauteur de l’amour du Christ, n’est-il pas au bout du compte une condamnation de mon manque d’amour ? Quand j’aime, je compte toujours un peu… Mon amour n’est pas inépuisable.

Mais je crois qu’il est possible d’entendre ce « comme je vous ai aimé » autrement. Il faut pour cela envisager l’amour de Dieu non plus comme une mesure, mais comme une source.

Quand je n’arrive plus à aimer mon prochain, je suis invité à revenir à la source de l’amour qui est en Christ. Là, dans cette intimité, je vais découvrir que je suis aimé inconditionnellement, non à cause de mes bonnes œuvres.

Cette découverte est fondamentale pour la suite… Si j’accepte cette inconditionnalité de l’amour de Dieu pour moi, alors je n’ai plus rien à prouver. Je n’ai plus à chercher l’approbation de mon existence dans le regard de Dieu ou des autres. Je suis libre d’aimer sans crainte d’être jugé.

Ce temps de retour à la source de l’amour qui est Christ aura-t-il permis de réamorcer mon désir et mes capacités d’aimer ? Ces longues semaines de confinement nous en aurons offert une occasion inespérée. Dans la lumière de Pâques, notre désir et notre besoin d’aimer auront-ils été à nouveau éveillés ?