Jn 15, 12-17 - Père Antoine Galy

L'amour, disions-nous hier, comme le commandement où nous est dite la confiance que nous fait le Seigneur. Jésus ajoute aujourd'hui ceci : « je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. » Nous sommes donc conviés à partager l'amitié du Seigneur. Le commandement nous établit ainsi dans la confiance faite. Ou, pour le dire autrement, Jésus nous fait confiance en raison de l'amitié qu'il nous porte. Nous ne sommes pas pour lui un parmi bien d'autres. Il me semble que ce n'est pas rien de se savoir ainsi ami de Jésus.

Son amitié est gratuite, donnée librement. Elle est telle que ce qu'il a entendu de son Père il nous en fait part. Mais il nous revient aussi de ne pas oublier que son amitié est exigeante. Il nous établit en lui pour que nous portions du fruit. L'amitié n'est pas dans les beaux sentiments. Elle est appel à sortir de nous-même afin que nos vies soient fructueuses. Il n' y a de fruit que sorti du bourgeon. Il n'y a d'amitié que celle qui fait grandir l'autre. L'amitié de Jésus ne nous enferme pas en nous-mêmes ou dans un tête à tête quelque peu malsain. Elle est bien sortie de soi pour d'autres.

Ainsi nous serons sous le regard de Dieu et il répondra à nos demandes.

Ainsi l'amour qu'il nous commande deviendra joie.