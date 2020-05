Jn 15, 18-21 - Pasteur Pierre Lacoste

Jésus avec ce chapitre 15 nous a appris à dire Dieu en trois mots : DIEU EST AMOUR ! (1 Jean 4.8). Il nous a aussi commandé d’aimer. Maintenant il nous prévient des conséquences de ce témoignage de foi au nom de l’amour. « Vous serez haïs… »

On aurait pu penser que l’amour donné gratuitement allait ouvrir toutes les portes ! Ou tout au moins nous attirer la sympathie des gens. Un sage a dit : « s’attendre à ce que les gens te traite correctement parce que tu es honnête, c’est croire que le taureau ne t’attaquera pas parce que tu es végétarien ! » Nous ne devons pas aimer dans l’espoir d’être aimé en retour. Nous devons aimer parce que le Christ nous le demande.

Mais pourquoi tant de haine ? Le Christ a souvent été en décalage avec les croyances et les pratiques religieuses avec les convenances sociales de son temps. Sa liberté agaçait prodigieusement. Elle est devenue insupportable. Il n’a pas même ouvert la bouche pour protester lors du simulacre de procès qui a prononcé sa condamnation à mort. Une liberté pareille met en péril l’ordre établit. Il faut la bâillonner, l’éradiquer. Oscar Wild a écrit cette belle parole que nous pouvons faire nôtre en tant que chrétien : « on devrait toujours être légèrement improbable ».

L’Église n’a jamais été autant persécutée dans l’histoire qu’au 20e siècle. Et si nous pouvons être reconnaissant de vivre dans une société de tolérance et de la liberté religieuse, cette absence de persécution doit aussi nous interroger.

Mon témoignage évangélique est-il devenu à ce point insipide qu’il n’inspire plus autour de moi qu’indifférence ou sympathie. L’Église du Christ est-elle devenue en occident une sympathique et inoffensive composante de la société ? L’absence de haine est-elle liée au conformisme de l’Église à son temps ? Nous sommes invités ce matin à retrouver l’audace d’un témoignage clair de notre foi en Christ. Il soulèvera de l’opposition, nous sommes prévenus. Mais c’est sans doute aussi un signe de bonne santé !