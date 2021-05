Jn 15, 26-27/16, 12-15 - Pasteur Pierre Lacoste - " La vérité, une parole créatrice de vie "

La personne du Saint-Esprit, aussi mystérieuse et insaisissable qu’elle soit, nous est dévoilée dans ces quelques versets. L’Esprit de vérité est révélé, non pas dans le mystère de sa personne, mais au regard de ce qu’il va faire, de sa mission auprès de nous. C’est plus une révélation effective qu’ontologique. « Il vous conduira dans toute la vérité » Les disciples n’ont pas encore la possibilité de comprendre la portée décisive du message de la croix. Il faudra qu’ils soient accompagnés pour naître à cette vérité centrale de la foi chrétienne. Le Saint Esprit viendra élargir l’espace de leur « croyable disponible », comme le disait Paul Ricoeur pour les conduire dans toute la vérité.

De quelle vérité est-il question ici ? Il ne s’agit pas d’un ensemble de dogmes à apprendre et à confesser. La vérité dans l’évangile de Jean, ce n’est pas quelque chose à croire, c’est quelqu’un à suivre. « Je suis la vérité, le chemin et la vie » dira Jésus. L’esprit de vérité nous conduit immanquablement à Christ. C’est ce qu’écrivait la philosophe chrétienne Weil : « Le Christ aime qu’on lui préfère la vérité, car avant d’être le Christ, il est la vérité. Si on se détourne de lui pour aller vers la vérité, on ne fera pas un long chemin avant de retomber dans ses bras. »

L’œuvre originale de l’Esprit est donc de glorifier, de mettre en lumière vive la personne du Christ pour qu’il soit salué et reconnu comme le sauveur du monde, comme la passerelle qui invite chacun à vivre la réconciliation avec Dieu. Avec Christ l’espérance devient une réalité à vivre.

Le Christ ne revendique jamais l’adoration de ses disciples. Sa gloire ne consiste pas à se placer au centre ; toute sa gloire c’est de se donner au monde. Il donne et partage sa vie sans rien garder pour lui. Cette vie abondante qu’il reçoit de Dieu est parole et esprit pour nous ; elle a le pouvoir de faire de nos existences des témoins de la vérité.