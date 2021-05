Jn 15, 9-11 - Père Antoine Galy

« Si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour. »

Dans nos mentalités les commandements sont plutôt du côté de l'obligation militaire, ce à quoi on ne peut échapper. Et cela ne va pas très bien avec l'amour. Amour et commandement ne font pas bon ménage. A force de déformer les mots et d'en utiliser le sens à notre convenance, nous avons oublié que 'commendo', en latin, est d'abord de l'ordre de la confiance. « Je te demande ceci parce que je crois en toi et que tu es capable de l'accomplir. »

Jésus lui-même a accompli les commandements du Père et nous invite donc à garder et accomplir ses commandements. Si vous les gardez nous dit-il, vous demeurerez dans mon amour. L'amour, dans ce qu'il a de plus grand, n'est pas d'abord un beau sentiment. Il est d'abord écoute et accueil confiant d'un autre que moi. Faire ce que l'autre me demande, sans doute est-ce cela aimer vraiment. Et nous nous rappelons cet abandon de Jésus au terme de sa vie « Père non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »

Demeurer dans son amour et garder ces commandements ne peut aller sans que, pour nous aussi, il en coûte.