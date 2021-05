Jn 15, 9-17 - Françoise Brian - "Demeurer dans l’amour"

Sans doute venons-nous d’entendre le passage le plus connu du Nouveau Testament, celui qui est la clé de toute vie chrétienne, et qui résume ce que le Christ a apporté d’essentiel, non pas seulement à ses disciples, mais à l’humanité tout entière. En donnant ce commandement de l’amour : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », il nous invite à le suivre, à aimer à sa façon, à prendre le même chemin que lui, et nous savons que ce chemin l’a conduit jusqu’à la Croix. Il le dit explicitement : cet amour sans mesure consiste à donner sa vie pour ceux qu’on aime. Donner sa vie, cela ne veut pas nécessairement dire « mourir » ; cela signifie se donner soi-même dans toutes circonstances, prendre la dernière place, considérer que l’autre est plus important que soi, et faire passer son bonheur avant le sien propre. Cela va plus loin que la formule « aimer son prochain comme soi-même ». Si nous y arrivions vraiment, ce ne serait déjà pas si mal, mais Jésus a aimé les siens, c’est-à-dire tout homme, plus que lui-même. Devant les menaces, les intimidations, il n’a pas concédé la moindre place à l’Adversaire : l’esprit de pouvoir sur autrui, de satisfaction de l’ego. Comme le dit Paul dans l’hymne de la lettre aux Philippiens, il s’est abaissé en tout, renonçant à toute grandeur, à son titre de Fils de Dieu, se faisant l’humble serviteur de l’humanité qu’il avait épousée en tout. Ainsi d’un bout à l’autre de sa vie il « demeure » dans l’amour et l’amour demeure en lui. Si nous laissons son esprit agir en nous, nous aussi nous demeurerons dans l’amour et nous y trouverons la paix et la joie.