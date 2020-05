Jn 15, 9-17 - Pasteur Pierre Lacoste

Nos structures mentales occidentales nous empêchent de penser ensemble des notions comme « contrainte et liberté », « commandement et joie ». Nous sommes plus souvent dans le « ou bien / ou bien » ! Ou bien la loi ou bien la grâce ! Ou bien la joie ou bien l’épreuve ! L’enseignement de Jésus ne sépare pas ces choses. Elles sont les deux faces d’une même expérience, la vie. Des choses d’apparence antinomiques se mêlent joyeusement (si j’ose dire) à la complexité de nos existences.

Jésus nous dit ici que demeurer en lui c’est garder ses commandements. Qu’obéir en somme, c’est jubiler ! Le commandement en question, c’est celui d’aimer : « Aimer Dieu et son prochain ».

La joie n’est donc pas un sentiment fugace. Elle est le révélateur d’une vie qui se construit dans la présence, l’écoute et l’amour de Dieu. Quand le commandement se fait relation, il change de visage et sa pratique devient une joie, une joie parfaite ! C’est sans doute ce que suggère Jésus dans l’évangile de Matthieu quand il dit : « mon joug est facile à porter et mon fardeau léger » (Mat 11.30).

Un pasteur protestant du nom de Dietrich Bonhoeffer a expérimenté en camp de concentration nazi cette alliance des notions inconciliables. « La joie de Dieu, écrit-il à quelques jours de son exécution, est passée par le dénuement de la crèche et la détresse de la croix : c’est pourquoi elle est invincible, irrésistible. Elle ne nie pas la détresse là où elle se trouve, mais au sein de cette détresse, en elle, elle trouve Dieu. ».

La joie parfaite n’est donc pas cet état d’hilarité, ce sentiment de toute puissance de celui qui aurait dépassé toutes les épreuves du monde, c’est un acte de foi ! Celui qui va chercher au creux des heures lumineuses ou insoutenables, la présence du Christ.