Jn 15, 9-17 - Père Antoine Galy

Nous venons d'entendre le même texte qu'il y a trois jours mais avec, en plus, les trois versets qui précèdent. Il commence ainsi : « comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. » L'amour que le Christ porte à l'homme, l'amour qu'il nous porte à chacun, est donc celui dont lui-même est aimé par le Père. En Jésus nous avons en quelque sorte accès à l'amour du Père.

Étonnante affirmation. En Jésus c'est l'amour même de Dieu qui nous est offert. En Jésus Dieu est totalement Père pour nous, totalement aimant. Père, c'est à dire entièrement du côté de la création et du côté de l'amour. Mais, comme toujours, cet amour n'est pas sans exigence. A la manière dont nous avons été aimé de nos parents, il y a une volonté à accueillir, des commandements à garder. Le Christ lui-même s'est totalement livré à cette volonté et à ses commandements. Il y est entré de tout son être en accomplissant ce qui lui était demandé, en entrant dans la confiance faite. Le « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux », en témoigne. A Gethsémani Jésus Jésus a choisi de répondre à cet amour du Père en livrant sa vie pour ses amis.

Il nous rappelle ainsi que, quand on aime vraiment, c'est jusqu'au bout, corps livré, sang versé. Et que cela est joie, pour lui, et, si nous le voulons, pour nous.