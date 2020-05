Jn 16, 12-15 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus, dans l’Evangile d’aujourd’hui tu nous partages ton désir de nous dire tant de chose. « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. » Ça tombe bien puisque j’ai tant de choses à te dire moi aussi. Des paroles de gratitude, des besoins, des projets, des difficultés, des évènements et des personnes que tu aimerais me faire remarquer ou que moi j’aimerais te confier. Ce sont des paroles d’amitié finalement que nous voulons nous échanger. Mais encore faut-il que je prenne du temps pour t’écouter Jésus et pour te parler à mon tour. Voilà l’objectif de la prière. Notre foi en toi est une vraie amitié avec toi et comme toute nos amitiés nous avons besoin de nous parler et de nous écouter. Voilà pourquoi il est important pour nous d’être à ton écoute tous les jours par la prière. Que ce temps de prière ce matin puisse être un moment avant tout pour t’écouter et partager aussi ce que nous avons à te dire. Dans ce passage tu nous exprimes aussi ton désir que nous fassions connaissance de quelqu’un d’important, quelqu’un qui t’es très proche, aussi proche de toi que tu l’es avec toi-même, l’Esprit Saint. Et puisque tu es Un avec Lui tu nous l’envoies afin qu’il puisse nous aider à mieux te connaitre et te comprendre. Il nous dira des choses sur toi que nous ne pourrions pas découvrir tout seul. Tu nous rappelles d’ailleurs dans ce passage qu’il y a des choses sur toi que nous ne pourrons pas comprendre ou porter sans l’aide de l’Esprit Saint. La Croix, les difficultés, les épreuves ne figurent-elles pas dans ces choses que l’Esprit Saint doit petit à petit nous aider à accepter. Seigneur envoie donc ton Esprit Saint dans nos cœurs aujourd’hui pour nous aider à mieux te connaitre et te comprendre et ainsi nous pourrons aussi mieux t’aimer, te suivre et te servir. Tu nous invites à lui faire confiance, Il est l’Esprit de vérité et il nous conduira à la vérité tout entière sur toi, sur le monde et sur moi-même.