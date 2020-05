Jn 16, 20-23a - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui tu nous adresses une Parole d’espérance. Dans les moments difficiles de notre existence il y aura des larmes et du chagrin. Il semblera même parfois que tu es absent. Mais tu nous promets qu’un jour cette peine se changera en joie. De manière curieuse tu compares ce passage de la peine à la joie comme la naissance d’un enfant. La mère souffre à l’heure de l’accouchement mais cette douleur se transforme en joie au moment d’accueillir son nouveau-né dans ses bras. Par ces paroles tu préparais tes disciples pour ta passion et ta mort sur la Croix. Tes apôtres allaient être plongés dans l’obscurité de ta mort. Mais tu les rassures que cette souffrance ne sera que pour un temps et que leur peine sera bientôt transformée en joie au moment de ta Résurrection. Nos peines à nous aussi sont toujours que pour un temps et tu nous assures qu’elle passera à quelque chose de meilleur. Même après notre mort la peine de quitter cette vie passera à la joie de te retrouver au ciel et un jour de participer à ta Résurrection. Tout au long de ta mission ici sur terre tu te faisais proche tout particulièrement de ceux qui souffrent. Fait de même pour nous aujourd’hui dans notre peine. Tu ne changeras pas toujours tout de suite nos circonstances mais nous pouvons toujours compter sur ta présence. Aide-nous Seigneur à traverser nos moments de peine et d’épreuve avec la confiance que tu sauras nous accompagner vers quelque chose de meilleur, vers une petite résurrection dans notre vie qui anticipe en quelque sorte la grande Résurrection, celle de nos corps à la fin des temps. Tu es là à nos côtés et tu nous accompagnes toujours. C’est peut-être cela la joie dont tu parles dans l’Evangile d’aujourd’hui, cette joie que personne ne peut nous enlever. C’est la joie de savoir que tu es à nos côtés malgré tout même dans les moments difficiles ? Tu es toujours là pour m’accompagner mais peut-être m’appelles tu aujourd’hui à être un soutient pour quelqu’un dans mon entourage qui passe par un moment difficile. Je veux le faire en ton nom Seigneur, donne-moi la force et le courage d’être présent auprès d’elle. Inspire-moi les paroles et les gestes de réconfort qui seront adaptés pour l’accompagner.