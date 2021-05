Jn 16, 23b-28 - Françoise Brian -"Prier au nom de Jésus"

Que veut dire : « demander quelque chose au Père au nom de Jésus ? » le Christ dit ici que ses disciples ne l’ont pas encore fait. Voilà pourtant 3 ans qu’ils vivent avec lui, 3 ans qu’il leur partage son enseignement, qu’il leur parle du Père ; et apparemment ils n’ont pas encore compris, sa parole est restée pour eux énigmatique, sa vérité est restée cachée sous des paraboles qu’ils n’ont pas su déchiffrer. C’est si vrai que même lorsque le Ressuscité leur apparaît, la seule question qu’ils lui posent, selon les Actes des Apôtres, c’est : « est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? ». Ils ne savent alors demander que l’accomplissement de leur propre désir. Ils ne pourront donc réellement prier le Père au nom de Jésus que lorsque celui-ci sera reparti vers le Père et leur aura envoyé l’Esprit-Saint. Prier au nom de Jésus c’est avoir pénétré ce qu’il est, dans toute la profondeur de sa relation au Père. Car le nom c’est ici l’être même. Prier au nom de Jésus c’est prier de la prière qu’il adressait lui-même au Père, pour que sa volonté ne fasse qu’un avec le projet d’amour du Père pour le monde. Si notre prière devient celle même du Christ, alors elle sera toujours exaucée, puisqu’elle témoignera de l’amour dont nous aimons le Fils. Or ce que le Père aime en nous c’est l’amour dont nous aimons son Fils : « le Père vous aime parce que vous m’avez aimé ». Prier, c’est entrer dans le mystère d’amour qui unit le Père et le Fils, c’est devenir nous-mêmes fils à la manière de Jésus. Cette prière –là est toujours exaucée puisqu’elle est parfaitement ajustée à la volonté de Dieu, puisque c’est elle qui réalise en nous cet ajustement.