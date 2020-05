Jn 16, 23b-28 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui tu nous invites à renouveler notre confiance en toi. Tu nous écoutes. Tu nous entends. Tu nous comprends. Nous pouvons t’adresser nos prières sans crainte qu’elles tombent sur une sourde oreille ou dans les spams. « Amen, amen, je vous le dis : ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite. » Oui, Seigneur on peut tout de demander. La seule limite, la seule condition c’est que tu répondras à notre demande selon notre plus grand bien, car seulement ainsi notre joie sera parfaite. Quel est mon vrai bien ? Quel est mon plus grand bien ? Je pense le savoir mais finalement je me rends compte que j’ai parfois tort. Toi seul Seigneur connaît mon vrai bien. S’il m’arrive de te demander quelque chose qui ne me convient pas Seigneur j’accepte que tu répondes à ta manière, et non à la mienne, en me donnant non pas ce que j’ai demandé mais ce que tu sais être pour mon bien. Aide moi Seigneur à l’accepter avec confiance et humilité. Au moment de ton Ascension tu es monté au ciel auprès de ton Père. Mais pour autant que tu ne nous as pas oublié. Tu es parti pour intercéder pour nous auprès ton Père, pour représenter auprès du Père nos besoins en particulier notre besoin d’être sauvé de la mort et du péché. « Ce jour-là, vous demanderez en mon nom ; or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime » Par ces paroles tu nous fais ainsi découvrir l’amour du Père pour chacun de nous. Ton intercession n’est pas pour nous gagner la faveur du Père, le Père nous aime déjà. Grâce à ton intercession, le Père en te regardant toi Seigneur Jésus, il nous voit, chacun de nous puisque par le baptême nous sommes devenus membre de son Corps. Et quand le Père nous regarde il te voit toi aussi Seigneur puisque par le baptême tu habites en nos cœurs. Comme dira St Paul, ce n’est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi. Tu es le premier de cordée dans notre équipe d’escalade vers le sommet de la vie éternelle et en arrivant au sommet le Père te voit en premier et il voit ensuite chacun de nous qui te suivons. Il voit en toi Jésus notre humanité pardonnée, réconciliée, sauvée, et guérit et il nous accueille et nous aime aussi comme il t’aime toi le Fils. Quelle grâce de t’avoir Jésus comme notre porte-parole, notre représentant auprès du Père. Guide-nous vers le Père, rapproche-nous chaque fois plus de notre Père du ciel.