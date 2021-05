Jn 16, 29-33 - Pasteur Pierre Lacoste - "La foi comme courage d’être "

Les disciples viennent de confesser la foi. Une foi théologique qui dit l’identité du Christ fils de Dieu : « nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Mais Jésus interroge cette foi théologique. Elle ne semble pas l’impressionner beaucoup. Confesser des choses justes et fondées, c’est bien, mais le cœur de la foi est ailleurs. C’est le jour de l’épreuve qui en révèle la vérité. Quand l’heure viendra de prendre position pour Jésus face à la violence des hommes, où seront-ils ? La foi est une relation plus qu’une connaissance ; elle plus existentielle que déclarative. Jésus dit aussi que la foi ne protège contre aucune menace de l’existence : la persécution, l’échec, la mort. Elle n’est ni une garantie, ni une source de prospérité. Devant la mort, l’homme reste humainement seul, mais par la foi, il n’est plus radicalement seul. Il y a là bien plus qu’une nuance ! La foi comme relation intime à Christ a pour effet la paix intérieure. Comme dans la présence d’un ami, le temps s’arrête, on ne s’inquiète plus, on parle, on écoute, on vit !

« Je vous ai parlé ainsi afin que vous ayez la paix en moi ! » Jésus ne dit pas qu’il veut que nous ayons la paix en nous, comme on aurait un trésor, une armure ou une immunité. Non, notre paix n’est pas en nous mais en lui ! Elle est donnée et elle est à vivre.

Notre époque est très friande d’exercices spirituels, de travail sur soi, de captation d’énergie, de respiration, comme si la paix était le résultat d’un travail, d’une connaissance, d’une initiation. La paix du Christ repose tout entière sur le courage d’être, que ce soit dans les jours d’angoisse, que ce soit dans les jours faciles : nous puisons en Christ le courage d’être, d’espérer contre toute espérance, d’aimer sans contrepartie et de vivre sans autre certitude que la présence du Christ. Que Dieu nous donne la paix du Christ !