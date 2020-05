Jn 16, 5-11 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus, à l’annonce de ton départ le cœur de tes disciples est rempli de tristesse. Tu leur dis même qu’il vaut mieux que tu t’en ailles ! Elle est difficile cette parole. Comment cela peut-il être ainsi ? Combien d’entre nous aujourd’hui voudrait pouvoir jouir de ta présence visible et tangible. Tu pars mais c’est pour nous envoyer ton Esprit Saint en nous. L’Esprit Saint viens nous remplir de la lumière de ta vérité. On a besoin de ton Esprit de vérité pour nous conduire en matière de justice puisque que tu pars vers le Père et qu’on ne te verra plus de nos yeux. Dorénavant ce sera ton Esprit à nous guider sur notre chemin de vie ! On a besoin de ton Esprit de Vérité pour nous aider en matière de péché pour garder la foi en toi et ne pas céder au péché. C’est ton Esprit Saint qui nous aidera à aimer le bien et éviter le mal. On a besoin de ton Esprit de Vérité en matière de jugement pour nous aider à juger ou démasquer l’esprit du mal, le prince de ce monde qui cherche à s’infiltrer dans nos pensées et nos intentions. Oui, l’Esprit Saint est un défenseur mais il est aussi un excellent jardiner de notre âme. Il fait fleurir toute sorte de bon fruit et de belle fleur dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Saint Paul nous parle de ce magnifique jardin de l’Esprit que nous sommes tous et chacun dans sa lettre aux Galates quand il nous dit. « Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Seigneur envoie ton Esprit Saint dans mon cœur pour être le défenseur de mon âme et le cultivateur du jardin de mon cœur. Aide-moi aujourd’hui à aimer ce qui est bon et vrai et de démasquer ce qui est faux et mauvais. Que je puisse poser des actes d’amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi tout au long de cette journée. Je veux accueillir en moi ton Esprit Saint !