Jn 17, 1-11a - Pasteur Pierre Lacoste - "Gardes-les en ton nom "

Avec ce chapitre 17 de l’évangile de Jean, souvent intitulé la prière sacerdotale, c’est un peu comme si nous entrions dans le lieu très saint. L’intimité entre Jésus et son Père est telle que nous pourrions être tentés de sortir sur la pointe des pieds ! Mais ce serait une erreur. Jésus prie son Père pour nous. C’est nous, ses disciples, ses amis, qui sommes au centre de sa prière et non pas lui, dans sa relation filiale au Père. Il est vrai que les premiers versets soulignent la force de cette relation unique Père-Fils. Cependant, toute la gloire du Fils consiste en cet acte de manifestation de la parole de Dieu, dans l’accomplissement de l’œuvre du salut. C’est pour nous qu’il demande maintenant, pas pour lui !

De même il ne demande pas pour le monde... Il ne faut pas entendre ici une quelconque indifférence ou un rejet de Jésus pour ceux qui ne sont pas ses disciples. « Dieu a tant aimé le monde ! » comment en serait-il différent pour le Fils dont il est dit que le monde est venu à l’existence par lui ? Avec cette parole : « Je ne te prie pas pour le monde », Jésus veut dire qu’en tant que disciples, nous sommes les seuls ambassadeurs du salut pour notre monde, les seuls à porter la parole de Dieu au monde. Au moment où il s’apprête à quitter ce monde, Jésus demande à Dieu de rendre fort ses disciples dans leur témoignage chrétien pour les autres. Dieu aime le monde et c’est donc à nous maintenant de prier pour le monde. Jésus lui, sait que ce témoignage de foi et de vie exposera ses disciples aux pires ennuis, à la persécution, à la mort peut-être. « Gardes-les en ton nom ». Au-delà de nos différences et de nos désaccords, ne perdons jamais la réalité irréductible de la communion spirituelle de tous ceux qui s’attache au nom de Jésus-Christ. Ce témoignage d’unité des chrétiens est de loin ce qui convaincra le plus le monde de croire en Dieu.