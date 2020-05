Jn 17, 1-11a - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus dans cette prière ultime au moment de la dernière cène juste avant d’aller à Gethsémani tu pries le Père pour nous afin qu’il nous donne la vie éternelle. Tu ne prolonges pas la prière en donnant une description détaillée de cette vie éternelle qui nous attend. Il y aura-t-il des repas somptueux ? Des rencontres avec des anges ? Un logement confort ? Tu vas directement à l’essentiel en disant que la vie éternelle c’est de te connaitre et de connaitre le Père. Faire ta connaissance et la connaissance du Père c’est entrer en relation avec un amour infini, inconditionnel qui comblera totalement tous les désirs de notre cœur. Oui, la vie éternelle est beaucoup plus qu’un lieu physique ou matériel. C’est entrer dans une communion de vie et d’amour avec toi et le Père. Après notre mort il y a un grand amour qui nous attend. Le reste est secondaire. Est-ce que je fais de ma foi, de mon amitié avec toi Seigneur l’essentiel de ma vie ? Est-ce que cela me suffit ? Ou est-ce que je laisse mon cœur se perdre dans tant de choses futiles et éphémères ?

Tu fais aussi de cette prière un bilan de ta mission, rendant grâce au Père d’avoir accompli la tâche de semer la foi dans le cœur des hommes en particulier dans le cœur de tes disciples. Tu pries pour tout ceux qui croient en toi afin qu’ils puissent continuer, tout en étant dans le monde, de semer la foi dans le cœur des hommes. Aide moi Seigneur à partager, à semer dans le cœur des hommes cette belle foi que j’ai reçu de toi.

Finalement tu demandes au Père de te glorifier mais pas avec la gloire de ce monde. Comme dira St Iréné « La gloire de Dieu c’est l’homme debout. » L’homme aimé, sauvé, relevé. Voilà en quoi consiste ta gloire, un amour Tout Puissant, Pur, Inconditionnel qui traverse tout l’Univers et transforme toute la création. C’est cette amour qui allait se manifester à la suite de cette prière au moment de ta passion et ta mort sur la Croix. Le moment où nous méritions le moins d’être aimé à cause de notre péché c’est le moment que tu as choisi pour nous montrer le plus grand amour en donnant ta vie pour nous sauver. « Père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Et après avoir vaincu le péché cette Amour immense poursuivra sa marche vers la victoire et la gloire définitive en vainquant la mort par la Résurrection. Merci Seigneur de m’avoir aimé et sauvé. Je te rends Gloire !