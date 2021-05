Jn 17, 11b-19 - Françoise Brian - "La joie de l’amour"

Expérience rare que d’être par ce texte amené à communier intimement à la prière même de Jésus, à ce dialogue ininterrompu qu’il entretient avec Dieu qu’il appelle Père, en qui il reconnaît son propre Père. Ce texte est habité par un souffle particulier, un rythme qui ressemble au battement du cœur. Les pulsations du cœur de Jésus vont de Dieu aux disciples et des disciples à Dieu. C’est le même amour qui va tantôt vers le Père et tantôt vers les disciples parce qu’en Christ ils ne font qu’un. Et nous qui lisons ce texte nous sommes conviés à partager cet amour et à vivre cette unité. A vivre de cet amour dans l’unité du Père et du Fils et à vivre entre nous ce même amour et cette même unité. Nous contemplons à travers ce texte ce qui donne sens à la vie et à la mort de Jésus : ce double amour pour son Père et pour ses frères les hommes. Et nous comprenons un peu mieux alors en quoi Jésus est « vrai Dieu et vrai homme ». Le mystère de l’incarnation est là sous nos yeux, c’est l’amour qu’il porte à son Père et conjointement l’amour qu’il porte à ses disciples, et à travers eux à tous ses frères les hommes, qui est le secret de son être même. Ce que le Christ veut nous faire partager ici c’est la joie qu’il puise dans ce double amour. Une joie que rien, pas même le passage par la passion et la mort, ne pourra détruire. Cette joie, nous sommes envoyés vers le monde pour en rayonner, et ainsi la communiquer à tous ceux qui découvriront à travers nous quel amour ils sont appelés à recevoir, et à donner en retour. Etre sanctifié, être admis à partager la sainteté même de Dieu, ce n’est pas être parfaits, c’est accepter d’être aimé pour devenir nous-mêmes capables d’aimer.