Jn 17, 20-26 - Pasteur Pierre Lacoste - "Christ prie pour moi : mais que demande-t-il ? "

C’est une grande source de réconfort de savoir que le Christ prie pour moi, pour nous. Que demande-t-il à Dieu exactement ? Sans doute autre chose que ce que je demande de mon côté, focalisé que je suis sur mes besoins immédiats, mes désirs de toute-puissance mes rêves de victoire, de maîtrise et de satiété. Christ élevé à la droite de Dieu prie pour moi. Cette hauteur de vue lui donne le juste discernement : cela doit-il me rassurer ou m’inquiéter ? Christ demande à Dieu que je sois consacré par la vérité, par la parole de vérité. Si Dieu venait à exaucer la prière du Christ pour moi, il se pourrait alors que ma vie chrétienne devienne une aventure extraordinaire, qu’elle se nourrisse de rencontres inattendues, de paroles rares et puissantes, d’entraide, de gratuité ; il se pourrait que naisse en moi la vision d’un monde nouveau où l’unité, le lien, l’amitié, la communion deviendraient les valeurs vivifiantes ; notre monde souffre de l’absence de parole de vérité.

Il reste à savoir ce que me fait abandonner le Christ au moment d’entrer sur son chemin de vérité ? Sans doute toutes ces certitudes que j’ai sur les autres, sur moi-même et sur Dieu ; tous ces jugements faciles qui me donnent l’illusion d’être moi-même la norme de tout mais qui m’enferment à double tour et nourrissent ma vie d’amertume. Le Fils prie le Père que je sois gardé du malin. C’est-à-dire de toutes ces fausses routes où je m’abuse où je m’abîme moi-même.

« Ta parole est la vérité » Ne prenons jamais cette parole comme une arme dévastatrice, au nom de Dieu, de tout point de vue différent du mien ! Dans l’Evangile, la vérité est un chemin, une vie, jamais un carcan ! Devant une parole de foi, un enseignement au nom du Christ, je dois me poser cette simple question : cette parole m’ouvre-t-elle un chemin ? Est-elle porteuse de vie ?