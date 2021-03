Jn 19, 23-37 - Sylvain de Rességuier, diacre - "Mère et fils"

Jésus meurt, mais avant, il fait acte d’engendrement.

Depuis le bois de la croix que nous fêtons aujourd’hui comme le trône de sa gloire, depuis le lieu de son ultime autorité, par sa parole, comme aux jours de la genèse : il crée.

Il crée un fils et une mère.

Il crée un nouveau mode de filiation, il ouvre l’inédit d’une généalogie dégagée du lien du sang.

Ou plutôt, inscrite dans un sang nouveau : le sien.

De tous ceux qui se tiennent près de la croix, Jésus n’en voit que deux : sa mère et le disciple qu’il aimait. Une femme et un homme, étrangers l’un à l’autre.

On a vu trop d’images où ces deux-là s’étreignent et se soutiennent, pleins de larmes et de tendresse. Rien de tout ça dans le texte. Il n’y a pas de sanglots, il n’y a pas de drame. Nous ne sommes pas en théâtre, nous sommes en Ecriture.

Le commun de cet homme et de cette femme, c’est le regard de Jésus sur eux, c’est son amour pour eux : un disciple, une mère.

Alors, parce qu’il le dit, il suscite un fils à cette femme. Et il l’appelle bien « femme ».

Alors, parce qu’il le dit, il donne une mère à cet homme.

Voilà désormais comment s’engendrent les Fils. Voilà comment se lèvent des mères.

Le disciple est né d’une femme, il y a quelque part au monde une mère à cet homme. Mais qu’importe, il n’en n’a plus qu’une désormais, celle que l’amour lui donne.

Marie a un fils, il est là sous ces yeux, le fruit de ses entrailles, mais qu’importe, elle en accueille un nouveau, celui que l’amour lui donne.

Nos discours incessants sur la famille et l’engendrement devraient se suspendre ici, remplis d’effrois au pied de la croix.

Heure merveilleuse où les cartes de la vie et de la mort sont rebattues, où tout est recréé, où tout est accompli.