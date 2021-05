Jn 19, 25-34 - Catherine PLOQUIN - "Marie, Mère de l’Église"

En 1964, Paul VI déclarait Marie, Mère de l’Église.

En 2018, la pape François demandait que l’Église catholique célèbre la mémoire de Marie sous ce vocable, « la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église », et cela le lundi après la Pentecôte, jour de l’effusion de l’Esprit qui marque la naissance de l’Église.



Nous pouvons aujourd’hui regarder Marie, nous tenir avec elle au pied de la croix.

Elle se tient debout, et c’est tout. Pas de paroles, elle est là. Accompagnant son fils jusqu’au bout. Aimant, souffrant auprès de lui. Elle voit mourir son enfant sans pouvoir apaiser ses souffrances, mais elle est là, elle se tait, elle prie. Fidèle jusqu’au bout. Comme elle l’a toujours été, de la naissance de son fils, au début de sa vie publique Cana, à la fin de sa vie.



« Femme, voici ton Fils ». Et au disciple « Voici ta mère »

Jésus confie sa mère à son plus proche disciple pour qu’elle ne reste pas seule. Le disciple est invité à prendre soin d’elle pour le temps de sa vie terrestre. Mais cela va plus loin : il confie toute l’humanité à Marie. En désignant le disciple, il montre à Marie chacun de nous. Au pied de la Croix, Marie devient notre mère.



Elle nous accompagne par sa présence maternelle, aimante. Elle est là, et ne cesse de prendre soin de nous.

Elle accompagne et protège de son amour maternel l’Église en marche, comme il est dit dans la préface de ce jour.



Marie, qui a vécu ce que nous vivons, tu es là, avec nous.

Nous te confions notre humanité, particulièrement tous ceux qui souffrent à travers le monde : les malades, les mourants, les personnes souffrant de la violence, de la guerre, les personnes souffrant de la misère, de la faim, de la soif.

Nous te confions l’Église, qu’elle sache vivre et transmettre l’Évangile aux hommes d’aujourd’hui.

Marie, prie pour nous, prie pour notre humanité.