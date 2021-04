Jn 19, 38-42 - Sylvain de Rességuier, diacre - "Prendre soin en corps"

Le corps d’un mort demande des soins.

Le corps d’un mort est encore là, et les vivants en sont responsables… pour un moment encore.

Toute famille connaît ce temps, ce temps suspendu, désarmant, auquel nul n’est préparé, quand celui ou celle qu’on aime est parti et que son corps demeure.

Qui pour prendre soin ?

Qui pour les gestes de tendresse ?

Qui pour cette dernière intimité : laver, vêtir, coiffer ?

Pour Jésus, c’est une affaire d’hommes. Ces gestes ultimes de respect et de devoir seront accomplis pour lui par deux hommes. Deux hommes qu’il connaissait à peine, qu’il avait à peine croisé.

Pas de famille, pas d’amis.

Joseph et Nicodème vont s’acquitter de la tâche. Avec calme et méthode. Ils vont faire les démarches administratives en allant voir Pilate, en trouvant un tombeau disponible. Ils le feront peut-être sans tendresse, mais ils le feront bien, comme il convient… parce qu’il faut bien le faire.

Parce qu’un corps, même mort, demande respect et haute considération.

Au fond, cela ressemble beaucoup à ce que nous pouvons vivre quand nous déléguons ces gestes au personnel soignant, aux gens des pompes funèbres.

Ce n’est pas parce que les mains amies ou familières sont empêchées, absentes ou incapables, que les corps sont délaissés. Le soin est donné et tout est juste et digne.

Prions aujourd’hui pour ces hommes et ces femmes qui prennent soin de nos morts quand la force nous manque. Ou quand les morts sont seuls.

Ces invisibles magnifiques qui œuvrent en silence pour poser ces gestes qui disent que nous sommes humains, que tout corps a été corps de Dieu.