Jn 2, 13-25 - Père Antoine Galy

« Ils se rappelèrent qu'il avait dit cela. » Et c'est la résurrection du Christ qui leur remet cela en mémoire. Ne faites pas n'importe quoi du temple, de mon église. Elle est le lieu de la prière. Elle est le lieu de Dieu. Et face aux marchands du temple, aux vendeurs divers, Jésus fait montre d'une violence inhabituelle chez lui. Mais de quel droit fait-il cela, où va-t-il puiser cette colère qui devient violence ? « L'amour de la maison de mon Père fera mon tourment », nous dit-il. Sa colère est bien en raison d'un amour.

Le temple du Seigneur aujourd'hui ce pourrait être l'Église. Et elle n'est pas faite que de ses ministres et responsables divers. Elle est faite de chacun d'entre nous. Ce qui s'y passe peut bien mériter notre colère. Je pense aux travers de quelques uns dans la gestion du Vatican et le Pape François essaie de mettre chacun devant ses responsabilités. Je pense aussi à la commission Chauvet en France qui a enquête sur la pédophilie. Et l'on découvre que dans notre société cela touche tous les milieux, et pas seulement dans l'église.

Colère de Jésus donc. Mais il ne se contente pas d'une colère vaine parce que impuissante. Son souci du temple ou de l'Église et ce qu'elle représente, il le porte jusqu'au bout. Et s'il parle de le relever en trois jours, il sait ce que cela implique pour lui : trois jours où il lui faudra aller jusqu'à cette vie donnée, consommée par amour. Jusqu'à ce terme où il dira : « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Colère donc et même désespérance. Mais c'est dans cet abandon que l'espérance va surgir : « en tes mains je remets mon esprit ». Sa vie est donnée. Le Père peut la lui donner, vie ré-suscitée, dans la plénitude de Dieu.