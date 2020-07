Jn 20, 1. 11-18 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus, nous fêtons aujourd’hui la fête de Sainte Marie Madeleine. C’est une femme qui a eu une vie mouvementée et difficile avant sa rencontre avec toi. Elle était une pêcheresse publique. Combien de femmes encore aujourd’hui font l’objet de ce genre de trafique humain. Nous te prions Seigneur en ce jour pour tout nos frères et sœurs victime du trafic humain. Viens leur apporter la liberté, la libération et la guérison. La vie de Marie Madeleine donne espérance ! Elle s’en est sorti grâce à sa rencontre avec toi Seigneur. En écoutant ta prédication elle à découvert qu’un amour et une miséricorde infini l’attendait et que sa vie qui était devenu un chemin de mort pour elle s’ouvrait non pas sur une impasse mais un chemin de guérison et d’espérance grâce à ton pardon. Elle eu le courage de venir à ta rencontre pour te livrer son péché pour en être libéré. Il lui fallu du courage par ce que tu étais dans la maison de Simon le pharisien qui ne portait pas du tout un regard bienveillant sur elle. Mais Seigneur tu a accueilli son geste de repentir alors qu’elle lavait tes pieds avec ses larmes et oignait tes pieds avec du parfum. Va et ne pêche plus ! Ce pardon fu un retour à la vie pour Marie de Madeleine qui désormais deviendra un de tes disciples les plus fidèle allant jusqu’à t’accompagner au pied de la croix. Ce n’est donc pas étonnant que tu l’as choisi pour être la première à être témoins de ta résurrection car elle-même avait fait l’expérience de passer de la mort à la vie par sa foi en toi. Seigneur aide moi aussi à avoir le courage de te présenter mes fragilités, mes faiblesses, mon péché pour te demander ton pardon et ta miséricorde. Ainsi je pourrai comme Marie Madeleine faire ce passage de la mort du péché à la vie en toi Seigneur. Voilà l’esprit du Sacrement de la Réconciliation, une rencontre pour retrouver la paix, la liberté et la guérison par don pardon miséricordieux. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel pour moi !