Jn 20, 19-31 - Père Antoine Tingba

Texte lu par le Père Claude Charvet

Dieu a donné la victoire à son Christ. La victoire de la vie sur la mort, du salut sur le péché ; le triomphe du bien sur le mal. Les apôtres en sont témoins. Le Christ ressuscité leur est apparu. Ils l’ont vu.

Mais aujourd’hui, Jésus nous enseigne que Croire c’est plus que voir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Avec nous, une nouvelle page de l’histoire commence. Une généalogie nouvelle formée de ceux qui n’auront rien vu mais seront heureux de croire. Lorsque Jésus réclame la foi de ses apôtres, le plus souvent il s’agit de cette foi qui est confiance totale en lui.

La foi c’est aimer et espérer.

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà une vérité qui est exprimée sous la forme d’une promesse ; le bonheur promis non pas aux incrédules mais à ceux qui feront confiance. Bienheureux sommes-nous, dans la mesure où nous serions parmi ceux qui n’attendent pas voir avant de croire.

A ceux qui doutent encore, qu’ils se servent de la leçon donnée à Thomas. Jésus ressuscité se sert du doute de Thomas pour lui communiquer un plus grand amour. Non seulement, il l’aime et le pardonne, mais il lui offre une miséricorde sans limite. Cesse d’être incrédule, sois croyant.

La foi nous aide à goûter au bonheur de l’espérance qui nous habite. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C’est par la foi que nous recevons la miséricorde, le salut du Christ ressuscité.