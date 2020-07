Jn 20, 24-29 - Catherine Ploquin

Aujourd’hui nous fêtons Saint Thomas.

Thomas dont nous nous sentons si proches parfois …

Regardons la scène, les gestes, écoutons les dialogues. Laissons-nous toucher par ce qui se passe.



Les disciples sont dans la peur. Même si certains d'entre eux ont vu le Christ Ressuscité le jour de Pâques, ils craignent pour leur vie. Ils ont verrouillé les portes.



Thomas était absent le jour où le Christ était apparu à ses amis. Et il refuse de croire à leur parole.

Je peux m’interroger … Attitude de Thomas qui veut plus, qui veut se rendre compte par lui-même, qui veut vérifier, avoir des preuves, Thomas qui ne peut croire en la parole de ses amis. Attitude de Thomas …. Ma propre attitude ….



Mais Jésus rejoint Thomas. Là où il est. Dans ce lieu verrouillé, lieu de peur, lieu de doute. Il me rejoint aussi là où j’en suis, avec ce que je suis.



« La paix soit avec vous ! » Premier signe. Le signe de la paix. Paix dont nous pouvons parfois faire l’expérience, même quand tout semble bloqué, impossible … une paix donnée … qui vient d’un autre que nous



Jésus invite ensuite Thomas à la foi. Pas de jugement dans sa bouche, pas de reproche. Il invite Thomas à croire.

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Thomas, rejoint par le Christ, pousse un cri, une profession de foi. Il suivait Jésus comme un disciple suit son maître ; maintenant il reconnait Jésus comme Seigneur, comme Dieu.



Seigneur, tu es là, présent, là où je suis, là où j’en suis.

Donne-moi de t’accueillir dans mon quotidien, dans ma vie parfois verrouillée.

Je te présente toutes les difficultés que je rencontre dans ma vie de foi.

Donne-moi ta paix, une paix profonde qui m’ouvre à la vie, à la vraie joie.

Et à la suite de Thomas je peux m’adresser à toi, de dire une parole de foi « Mon Seigneur et mon Dieu »



Et avec confiance, avec foi, je peux maintenant prier avec tous mes frères en humanité le Notre Père.