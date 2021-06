Jn 20, 24-29 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui tu viens de manifester en tant que ressuscité à tes disciples après cette lourde épreuve de ta passion et ta mort sur la Croix. C’est la deuxième fois que tu viens leur rendre visite. Les apôtres étaient encore sous l’effet de la joie et l’émerveillement de ta première apparition d’il y a quelques jours ; tous, sauf pour un. Thomas était absent de la première manifestation et au lieu de partager leur joie il sombre encore plus dans la morosité et dans l’incrédulité. Les autres disciples lui disaient :

« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » C’est peut-être d’ailleurs à cause de cette incrédulité que Thomas était souvent absent. Il s’éloignait de plus en plus de la communauté chrétienne. Nous pouvons aussi avoir nos moments de crise dans la foi quand nous traversons une épreuve dans la vie ; rupture dans notre vie de prière ou de participation au sacrement, éloignement de l’Eglise. Mais voilà que Jésus vient à notre recherche comme il l’a fait pour Thomas. Certes Thomas a eu droit à un signe assez décoiffant. Jésus lui apparait et l’invite à mettre sa main dans son côté ! Mais le Seigneur s’adapte à chacun de nous. Il vient à notre recherche et il nous envoi des signes qui seront fait pour nous, une rencontre, une expérience, un évènement dans lequel nous nous sentirons fortement concerné et rejoint par le Seigneur dans notre difficulté presque comme s’il nous disait, « Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Et alors avec Thomas nous nous sentirons poussé de l’intérieur à dire à nouveau notre foi « Mon Seigneur, et mon Dieu. » Quand nous voyons le contraste entre la tristesse de Thomas dans l’Evangile d’aujourd’hui et la joie des autres apôtres qui était déjà dans l’émerveillement de croire en Jésus ressuscité nous pouvons vraiment conclure qu’il y a plus de joie à croire comme tu nous le dis Seigneur à la fin de cette Evangile, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Seigneur Jésus vient vaincre en moi la tristesse de l’incrédulité. Donne-moi aussi la joie de croire en toi. Merci de venir à ma recherche pour me donner cette joie de croire.