Jn 21, 15-19 - Pasteur J.P. Sternberger

Commentaires du Père Richard Tardiff :

Seigneur Jésus, dans l’Evangile d’aujourd’hui tu es sur le rivage du lac de Galilée avec tes disciples après ta résurrection. Tu partages avec eux un repas que tu as soigneusement préparé après leur avoir fait revivre l’expérience de la pêche miraculeuse. C’était sans doute une manière pour toi d’évoquer le premier moment ou tu les avais appelés à te suivre. Tu renouvelles ainsi leur appel à te suivre et à te servir après le choc brutal de ta passion et ta mort sur la Croix ou ils t’avaient tous abandonné. En renouvelant ton appel tu leur disais ta confiance en eux. Mais voilà que tu prends un moment seul à seul avec Pierre. Lui peut-être plus que les autres avait été secoué par ta mort sur la croix puisqu’il avait promis de te suivre fidèlement jusqu’au bout mais finalement il s’est retrouvé à te renier trois fois. Dans cette conversation avec lui tu lui donnes l’occasion de faire réparation pour son triple reniement en l’invitant à professer par trois fois son amour pour toi. « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il Pierre répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Et après chaque profession de son amour, de son amitié tu le renouvelles dans sa mission toute particulière d’être le berger de ton troupeau, l’Église. « Sois le berger de mes agneaux. » C’est donc par trois fois que tu renouvelles ta confiance en Pierre et ton désir qu’il puisse continuer sa mission malgré sa faiblesse. Cette rencontre avec Pierre est pleine d’espérance pour chacun de nous aujourd’hui. Nous sommes faibles, nous sommes pécheurs. Nous souhaitons te suivre et être fidèle Seigneur, mais nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin d’entendre que tu renouvelles aussi ta confiance en nous. Merci Seigneur pour ta miséricorde et pour ta confiance en moi ! Seigneur tu sais que je t’aime. Aide-moi à être fidèle.