Jn 21, 20-25 - Pasteur Pierre Lacoste - " Et toi, où en es-tu avec Dieu ? "

Pierre et Jean, c’est le symbole de la diversité de l’Eglise. Les récits évangéliques nous les décrivent si différent. L’un, Pierre, toujours prêt à prendre le risque d’une parole, jusqu’à se perdre ; l’autre, Jean, toujours proche, souvent silencieux, aimé de Jésus. Les deux, Pierre et Jean, si différents, en concurrence sans doute, mais présents l’un et l’autre au tombeau. Le regard de Pierre sur Jean évoque la jalousie, la défiance… « Et celui-là Seigneur ? Faudrait quand même pas que tu lui confies aussi la pastorale du troupeau !!? »

Comme souvent, Jésus répond à la question de Pierre par une autre question : « Qu’est-ce que ça peut te faire que Jean suive telle ou telle destinée ?» C’est ainsi : quand on interroge Jésus sur les autres, il nous renvoie toujours à nous-même. C’est un grand travers des Eglises que de porter ce regard en surplomb sur la fidélité des uns, sur l’incapacité des autres à croire.

Jésus ne prend pas partie pour Pierre contre Jean, ni pour Jean contre Pierre. Il renvoie Pierre à la seule question qui fasse réellement sens : « et toi Pierre où en es-tu dans ta marche avec Dieu ? » « Toi suis-moi ». L’appel du Christ remet Pierre dans l’axe de sa vocation : suivre, croire, aimer et non regarder, juger l’autre du haut de sa très courte vue.

L’évangile s’ouvre par un appel aux disciples et s’achève par un appel aux disciples. Suivre, ce n’est pas aller bêtement avec la foi du charbonnier. Comme disait mon vieil oncle qui travaillait aux chemins de fer : « T’occupe pas des signaux mais du charbon !»

Avec Jésus, suivre, c’est au contraire se laisser habiter d’une parole radicalement neuve et créatrice de vie. Se laisser embarquer, dépasser par cette parole sans savoir où elle nous même mais qui nous fait vivre ; C’est dire OUI et reconnaître avec confiance que là se trouve notre chemin.