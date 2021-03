Jn 3, 14-21 - Françoise Brian

Nous sommes à la fin de la longue discussion entre Jésus et Nicodème, ce pharisien membre du Sanhédrin, le haut conseil juif, qui veut connaître Jésus et plus tard prendra sa défense, participant même avec Joseph d’Arimathie à son ensevelissement. Dès le début de l’évangile de Jean, Jésus confie à cet homme le sens de sa mission, de sa vie et même de sa mort. Jésus parle à un homme qui connaît bien les Ecritures et va comprendre la référence au serpent de bronze : dans le désert les hébreux se révoltent contre Moïse et contre Dieu, qui envoie alors des serpents venimeux pour tuer le peuple rebelle. Moïse alors intercède auprès de Dieu qui lui dit de fabriquer un serpent de bronze afin que quiconque lèvera les yeux vers lui soit sauvé. Jésus relit cet épisode en y voyant une anticipation de sa vocation messianique. L’évangéliste Jean reprend pour les mettre dans la bouche de Jésus lui-même la révélation contenue dans le Prologue de son récit : Jésus se nomme ici à la fois Fils de l’homme, ce qui est le titre donné au Messie par la tradition prophétique juive, et Fils de Dieu, selon la tradition chrétienne. Il est la Lumière divine qui se fait homme pour que le monde vienne à la vérité, c’est-à-dire à la révélation de qui est Dieu et de son projet de salut. Car Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu, selon l’expression hardie des Pères de l’Eglise, pour que l’humanité tout entière accède à la vie divine. Au milieu de notre marche vers Pâques, la totalité du mystère nous est donné à contempler ici. La clé de ce mystère est l’amour infini de Dieu : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. La seule chose qui nous soit demandée, c’est la foi, l’accueil inconditionnel de ce don immense qui nous est fait et qui n’est rien moins que partager la vie même de Dieu, non pas une vie de pouvoir et de jouissance, mais une vie d’amour sans limites. Le puissant fit pour nous des merveilles : avec Marie rendons grâces et exultons en Dieu notre sauveur !