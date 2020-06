Jn 3, 16-18 - Père Antoine Galy

Mystère de la Trinité avons-nous l'habitude de dire. Avec comme un sous entendu, à savoir que l'on n'y comprend rien. Et l'on évacue avec quelque insouciance les questions que cela pose. Mais, rappelons-nous, le mystère n'est pas dans l'ordre de l'incompréhensible, il est dans celui de l'incommensurable. Dire mystère, c'est affirmer que c'est tellement grand que l'on n'en finira jamais de comprendre.

Ainsi le mystère de l'amour : sommes-nous surs d'avoir totalement compris notre conjoint ou nos enfants ? Prétendrions-nous en avoir fait le tour ? A moins de paresse de notre part, l'autre, que je sache, est toujours plus grand qu'il y paraît. Et si nous en doutons c'est sans doute parce que nous sommes en cause dans notre exigence d'aimer. Et puis il y a bien cette certitude : nous désirons nous-mêmes ne pas être réduits à ce qui paraît ; nous aussi nous sommes plus grands. Et notre combat quotidien est bien de vivre plus juste, plus grand, plus vrai, à la hauteur de ce que nous sommes vraiment.

Mystère de l'enfant qui, sous nos yeux, et en partie grâce à nous, grandit et se développe sans que nous sachions ou puissions mettre la main sur ce qui lui advient chaque jour. Invités simplement à l'accueillir dans l'émerveillement, simplement, parce qu'il est issu de nous et que nous l'aimons. Mais mystère, tout de même..

Est-ce si étrange d'aborder le mystère même de Dieu à partir du mystère de l'homme et de cette « mise au monde » que nous devons à nos mères. Mystère de Jésus, ce fils issu de Dieu, né de la vie même de Dieu. Né, venu au monde non pas pour lui-même, mais pour nous, afin que nous aussi soyons vivants. Vivants de la vie même de Dieu ; non pas une vie étroite, rivée à nous-mêmes, mais une vie sauvée, à la mesure de Dieu, vie éternelle nous dit Jésus.

Peut-être est-ce là le vrai mystère : en Jésus Dieu nous associe à lui. Il nous fait part de ce qu'il est. Nous avons part à Dieu.