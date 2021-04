Jn 3, 16-21 - Père Frédéric-Marie Lauroua

« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. ». Qu’elle est belle cette parole ! N’est-elle pas un résumé en une phrase de toute la révélation ? Dieu n’est pas un juge qui regarde le monde de haut ! Il connaît le bien et le mal qui siège dans le cœur de l’homme, de tout homme. Lui seul mesure les abîmes du mal car lui seul aime assez pour cela ! Mais il ne condamne pas, il a choisi il y a longtemps de ne plus condamner. C’était au temps de Noé, après le déluge « Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre …aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge ». Dieu avait définitivement choisi de suspendre la justice sans pour autant être aveugle sur le péché ! En fait de toute éternité il l’avait suspendue car il est un Père et un Père n’enferme pas ses fils dans leurs limites, leurs péchés mais il les en libère. C’est cette libération que le Fils pouvait seul accomplir : « Si le Fils vous libère vous serez vraiment libres » dira Jésus. Si lui seul nous libère c’est que lui seul peut nous élever gratuitement à la liberté des fils et des filles bien-aimées du Père qui découvrent qu’ils n’ont en vérité jamais été ses serviteurs ou ses esclaves mais toujours ses enfants ! Si lui seul, lui le Fils, nous libère c’est que lui seul nous révèle par son don que nous sommes aimés infiniment sans mérite, par pure gratuité et que cet amour ne nous manquera jamais ! Dieu ne peut cesser d’être Père et c’est par sa paternité que nous découvrons que nous ne cesserons jamais d’être fils, voilà ce qui libère. La peur doit nous quitter car nous sommes fils et filles bien-aimées, aimés sans mérite, sans condition ! Oui nous en avons l’assurance « ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, 39 ni hauteur ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. »