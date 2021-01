Jn 3, 22-30 - Père Antoine Galy

On a bien l'impression que les disciples de Jean-Baptiste sont jaloux. Ils vivent le fait que Jésus baptise lui aussi comme une concurrence déloyale. Jean-Baptiste remet les choses à leur place. Dans l'ordre du Royaume on ne fait rien parce qu'on l'a soi-même décidé. On fait ce que le Seigneur nous invite à faire. Jean-Baptiste ne veut pas prendre la place de Jésus ou se laisser déposséder de ce qu'il fait. Mais il remet les choses à leur place.

Admirable réflexe de cet homme humble et droit. Il ne se prend pas pour qui il n'est pas. Il sait sa place, son rôle. Il n'est pas l'époux, et il lui suffit d'être l'ami de l'époux, de se tenir devant lui pour en témoigner parce que c'est cela qui lui a été demandé. Et cela lui est joie. « Telle est ma joie, et elle est parfaite. »

Nous sommes ainsi renvoyés à la place qui est notre et au rôle qui nous est confié dans l'annonce du Christ. Nous savons bien la tentation qui est notre de centrer les choses sur nous-mêmes, nos convictions, nos idées. Jean-Baptiste nous invite d'une part à recevoir la mission qui est notre. Nous n'en sommes pas propriétaires ; elle nous est confiée. Il nous invite aussi à l'amitié avec l'époux, avec Jésus. C'est de lui d'abord qu'il s'agit et c'est lui qu'il nous revient d'annoncer.

Et cet effacement est au cœur du message qu'il nous faut certes annoncer, mais d'abord vivre.

« Il faut que lui grandisse et moi que je diminue. »