Jn 3, 7b-15 - Père Frédéric-Marie Lauroua

« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Il est d’abord énigmatique ce rapprochement que Jésus fait devant Nicodème. Pourquoi évoquer ce passage très court du livre des nombres ? Le peuple nous dit le texte est dans le désert du Néguev perd patience dans sa marche au point que tous en viennent à parler contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d’Egypte pour mourir dans le désert ? ». L’interrogation exprime sans doute l’épuisement, la lassitude devant cette marche qui n’en finit pas, mais elle va plus loin, dans l’interrogation se glisse un doute, voir une accusation : « Dieu ne nous a-t-il pas conduit au désert pour mourir ? ». Dans ce doute résonne une remise en cause de Dieu si proche d’une autre, aux origines, celle du serpent de la genèse. Ce doute il vient des profondeurs des âges, il vient de la séparation initiale, il en est une reprise. Dieu ne nous aime pas, il n’est pas Père, il nous conduit simplement par volonté de nous asservir à une vie de misère. Le châtiment révèle le péché, leur cœur s’est laissé une nouvelle fois mordre par la condamnation de Dieu et il brûle à nouveau et il meurt à nouveau par ce poison est mortel pour l’esprit de l’homme ! En un instant tout s’éclaire ! Jésus est le véritable serpent de bronze seul capable de guérir les cœurs de la morsure du péché originel. En Jésus seul se résout le paradoxe du serpent de bronze, que Dieu ordonne à Moïse de dresser sur un mat, car le serpent est signe de mort et source de guérison. Elevé sur la Croix Jésus témoigne que les hommes sont morts à la justice parce qu’ils font mourir l’innocent ! Il nous oblige à regarder notre injustice non pour nous accabler mais nous guérir ! Car du haut de la croix il nous engendre à la confiance en l’amour infini du Père pour nous. Nos cœurs guérissent alors enfin du doute brûlant et mortel qui tuait en nous l’amour du Père. Contre ce poison un seul remède, élever nos regards vers la croix !