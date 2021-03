Jn 4, 43-54 - Pasteur Pierre Lacoste - « Va ton fils vit ! »

Ce haut fonctionnaire royal travaille pour l’administration d’Hérode Antipas, gouverneur de Galilée. Il y avait peu de chance que son chemin croise celui du prédicateur de Nazareth. Ils ne sont pas des mêmes mondes. Mais l’officier royal est aussi un père ; un père détruit par l’imminence de la mort de son fils. Comme le général syrien Naaman qui accepta, selon le récit du livre des rois, d’obéir au prophète Elisée et de plonger nu 7 fois dans les eaux du Jourdain pour guérir de la lèpre, ce père est prêt à tout pour que son fils, son petit reste en vie.

De quelle foi est-il animé ? Celle d’un homme blessé, déchiré par la douleur. Ce n’est pas la foi des baptisés. Mais n’est-on pas prêt à tout dans ces moments insoutenables ? Sa foi naît d’une parole et non d’un constat. Jésus lui dit : « va, ton fils vit !» Trois mots ; presque rien... Mais trois mots qui font naître la foi. L’officier ne voit rien. Pas de miracle, pas de signe. Seulement une parole, une parole de vie. Est-il prêt maintenant à aller son chemin en serrant contre son cœur cette courte parole qui défie la mort ? Croire, c’est partir avec peu de chose, c’est s’attacher à une folie. Mais cette folie s’appelle l’espérance et la puissance de la foi déplace des montagnes d’angoisse et de culpabilité.

Il est vrai qu’en voyant venir à lui les serviteurs de sa maison porteurs de la bonne nouvelle de la guérison de son fils, l’officier doute. Il n’en croit pas ses oreilles ! L’acte de foi qui l’a mis en marche, laisse la place maintenant à d’inutiles calculs de vérification. Telle est la foi chrétienne : fragile, oublieuse, inconstante. Tout compte fait, son fils a bien été guéri à la septième heure, comme Naaman le Syrien a dû se plonger 7 fois dans le Jourdain. « Sept », c’est le chiffre de la plénitude, de la grâce surabondante. Apprendrons-nous à croire sans calculer, à accueillir la plénitude de la grâce ?