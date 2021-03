Jn 5, 1-16 - Pasteur Pierre Lacoste "A Bethzatha, immersion dans la grâce !"

Quoi de plus naturel que de rencontrer Jésus à Bethzatha. Ce lieu signifie en hébreu : « la maison de la compassion ». N’est-il pas venu exercer la miséricorde ? Après son coup de colère au Temple contre ceux qui détournent la religion de sa vocation, celle de relier et de relire, le voilà à Bethzatha, cette cour des miracles où s’entasse la misère humaine. Chacun, en ce lieu, porte sans faux semblant, son histoire, sa souffrance et son besoin de guérison. Cette piscine est finalement le véritable temple où Dieu se tient.

Bethzatha est donc un lieu chargé de toutes les attentes, de toutes les superstitions, comme la croyance qu’un ange vient agiter l’eau. Dans la foule des exclus, un homme qui a passé 38 ans dans la maladie. Le handicap suffit à dire toute son identité comme si sa vie n’était plus que handicap. Mais 38 ans, c’est aussi le nombre d’années que le peuple d’Israël a passé dans le désert. Le malade laissera-t-il mourir en lui cette vieille histoire de handicap pour entrer dans la nouveauté de Dieu ?

Jésus lui demande s’il veut guérir. Drôle de question ! N’est-ce pas évident ? Cette question révèle la complexité de notre humanité : on peut désirer de manière purement idéalisée le changement, tout en devenant dépendant de réalités qu’on a fini par accepter, apprivoiser et qui tout compte fait nous sécurisent. Voulons-nous vraiment guérir de nos vieux handicaps ? Rien n’est moins sûr. D’où la question de Jésus.

Pour avoir sa chance, l’homme a tout misé sur l’entraide : Qui m’aidera à plonger ? Au lieu de cela, Jésus lui propose une parole ; pas une thérapie ou un truc pour guérir, seulement une parole qui va rendre cet homme acteur de sa foi, une parole qui le remet debout : lève-toi ! C’est la parole de la résurrection et non seulement de la guérison qui est prononcée par Jésus. Notre malade recouvre non seulement la santé mais encore la dignité : il entre dans la vie en homme nouveau, libéré par la foi.