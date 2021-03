Jn 5, 17-30 - Pasteur Pierre Lacoste "Appel à l’étonnement"

Certaines pages de l’évangile de Jean nous font entrer dans le saint des saints, sur le lieu même de l’intimité des relations entre le Fils et le Père. La lumière qui jaillit de ces versets est aveuglante. Comme Moïse qui se cache au moment du passage de Yahvé au Sinaï, j’ai envie ici de me faire tout petit, de parler à voix basse et d’écouter. Et la révélation de l’amour du Père pour le Fils a pour intention d’étonner pas de convaincre ! Nous avons la foi, nous lisons l’évangile depuis des années mais avons-nous gardé cette capacité d’étonnement, d’ébranlement ? Que le Père dans sa grâce et son amour fasse retentir la parole de résurrection, ce « lève-toi » qui a réveillé et relevé l’infirme de Bethzatha, qu’est-ce que cela suscite en nous ? Un « oui amen » blasé, religieusement correct, ou un étonnement existentiel à l’effet dévastateur, cataclysmique pour notre vie ?

Pour entendre la parole et faire l’expérience salutaire de l’étonnement, il faut commencer par faire silence et ouvrir nos oreilles. La grande maladie de la foi, c’est ce déversement ininterrompu de paroles : il tue en nous l’écoute, l’attente et empêche l’étonnement. Nos célébrations personnelles ou ecclésiales gagneraient sans doute à réapprivoiser le silence de l’écoute.

Il se pourrait alors que nous ne passions pas à côté de ce joyau de l’évangile. Quelle merveilleuse nouvelle, quel puissant appel ! « Celui qui entend la parole du Fils et qui croit au Père a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » (24).

En Christ, Dieu dissipe les brouillards de malentendus que la religion a pu entretenir au fil des siècles. Il n’est pas le Dieu du jugement mais de la vie ! Et l’onde de choc de cette Bonne nouvelle est si puissante que les cimetières eux-mêmes en sont déjà retournés !

La parole du Christ vient ensemencer de vie les terres desséchées que nous sommes peut-être devenus. Aurons-nous la simplicité de nous en étonner encore ?