Jn 6, 1-15 - Père Frédéric-Marie Lauroua

« Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il témoigne de ce qu’il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. » Jésus n’est pas un docteur de la loi, un sage ou un savant. Il n’est pas simplement un enseignant qui doit nous former à une bonne et saine science de Dieu, une bonne théologie. Il est un témoin ! Cette dimension du mystère du Christ se confirme pour l’évangéliste Jean dans la révélation de l’Apocalypse reçue sur l’île de Patmos : « Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu ». Jésus se nomme lui-même témoin. Comme il l’affirme devant Pilate il n’est venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Il ne parle pas de ce qu’il sait intellectuellement, de ce qu’il pense, de ce qu’il a construit dans son esprit. Il parle de ce dont il a l’expérience, de ce qu’il a vu et entendu. Il témoigne de ce qu’il vit, de celui qu’il connaît au sens biblique du terme, c’est-à-dire de celui qu’il fréquente, avec qui il est en communion. Car le témoignage de Jésus a un seul et unique objet, le Père et son amour. Telle est la vérité qu’il vient rétablir, celle qu’originellement les hommes avaient perdue pour leur propre perte ! Il nous témoigne ainsi de celui qui ne nous est pas immédiatement accessible car il est au-dessus de tous. Par son témoignage il ne nous fait pas simplement « savoir » quelque chose sur lui mais nous le fait éprouver. La connaissance de Dieu passe par la naissance à la vie de Dieu ! Nul ne peut connaître sans renaître. On ne connaît l’amour qu’en l’éprouvant. La démonstration de la cohérence de l’existence d’un Dieu créateur aussi importante soit-elle, n’est pas le sommet de la théologie chrétienne. Le sommet de la révélation chrétienne parce qu’elle est liée à l’amour ne se tient pas dans ce qui se prouve mais dans ce qui s’éprouve. En entrant dans cette expérience par la confiance que Jésus éveille en nous, nous nous mettons à éprouver Dieu, nous pouvons dès lors l’appeler Abba, Père !