Jn 6, 51-58 - Françoise Brian

Nous voici arrivés à la fin de cette longue série de dimanches qui célèbrent le mystère pascal et toutes ses conséquences. Et ce long parcours culmine dans la fête du Saint-Sacrement. Pendant des semaines nous avons vécu, en raison de la pandémie, le jeûne eucharistique. Le manque de ce sacrement nous a-t-il invités à en approfondir le sens ou sommes-nous restés enfermés dans une stérile nostalgie ? Juste avant les paroles que nous venons d’entendre, Jésus a nourri la foule, répondant ainsi à un besoin fondamental de l’humanité, mais le pain multiplié était le signe d’une autre nourriture, comme la manne au désert qui était le signe de la Parole de Dieu qui nourrit le cœur de l’homme. Pour entrer dans ce mystère de l’Eucharistie je vous propose de lire quelques lignes écrites récemment par le frère François Cassingéna-Trévédy moine de Ligugé : « l’Eucharistie n’est pas Quelque Chose : elle est Quelqu’un. Et ce n’est pas tout : elle est Nous, car Ceci est mon corps, toujours au péril d’être chosifié, doit être sans cesse « équilibré », éclairé par l’affirmation paulinienne : Or vous êtes, vous, le corps du Christ. L’Eucharistie n’est donc pas ce Quelque chose, si précieux soit-il, si « sacré » soit-il, à quoi nous la réduisons: elle est Lui, elle est Nous, elle est Lui avec Nous et Nous avec Lui, elle est cet Entre-Nous au milieu duquel Il surgit. Elle est l’Aliment vivant et personnel, humano-divin, de notre vivre-ensemble-en-Lui. …Nos églises vont-elles ouvrir seulement pour l’entretien exténué et morose de la consommation religieuse ? Ou bien vont-elles s’ouvrir pour une interprétation savoureuse de la Parole de Dieu loin de toute réduction moralisante, pour une ouverture efficace aux détresses sociales, pour une perméabilité réelle aux inquiétudes, aux doutes, aux débats des hommes et des femmes de ce temps, en un mot pour la révolution eucharistique ?