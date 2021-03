Jn 7, 40-53 - Pasteur Pierre Lacoste - Dire « Christ », c’est jouer gros !

Certains reconnaissent en Jésus le prophète. D’autres font un pas de plus, reconnaissant en lui le Christ, le messie, celui qui reçoit l’onction de Dieu, c’est-à-dire le sauveur. Entre ces deux mots, il y a une ligne blanche ! Juifs et musulmans reconnaissent en Jésus un prophète, l’islam plus encore que le judaïsme. Mais dire « Christ », c’est aller au-delà, c’est confesser sa foi, cette foi qui fonde l’Eglise depuis le jour de Pâques. Confesser, c’est prendre le risque d’une séparation irrémédiable, indépassable. « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l’épée, préviendra Jésus dans l’évangile de Mat. » (10.34-35). Jésus est facteur de division, dans la foule, dans la famille et dans les cercles de pouvoir.

Alors que le parti des pharisiens semble faire bloc contre ce prédicateur Galiléen imprévisible et scandaleux, un dénommé Nicodème, membre du parti intervient. L’entretien qu’il a pu avoir de nuit avec Jésus quelques chapitres plus haut, l’a profondément marqué. Son appel à la prudence est immédiatement compris par ses pairs comme une compromission. Il semble qu’il n’y ait pas de posture intermédiaire possible dans la relation au Christ. Ou bien il est Christ pour nous, ou bien il n’est rien. Son appel n’attend pas de notre part l’approbation, l’admiration, l’adhésion mais la foi ; c’est-à-dire ce saut dans le vide après lequel nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, nous ne sommes plus les mêmes, nous sommes de nouvelles créatures écrira Paul.

Dans le monde occidental où le droit de croire, de ne pas croire ou de changer de croyance est protégé, confesser Jésus n’est très lourd de conséquences. Il en va autrement dans certains pays. Dire « Christ, c’est courir le risque de la prison ou de la persécution.

Il reste alors une question difficile, je la pose quand même : si le Christ ne fait plus division aujourd’hui, est-ce parce que tous sont parvenus à une juste compréhension de ce qu’il est ou est-ce parce que ses disciples ont édulcoré sont message ?